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Президент UFC допустил срыв боя Макгрегор - Чендлер

Глава промоушена готов к любому исходу.
Сегодня, 13:25
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением касаемо возможного срыва боя между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

"Я никогда не беспокоился на этот счет. У нас есть огромный список людей, которые готовы прийти драться и стать такими же как Конор. И быть на его уровне.

Последние 20 лет мне постоянно говорили: "Боже мой, что вы будете делать, когда Чак Лидделл уйдет на пенсию? Вы, ребята, в жопе. Боже мой. Сен-Пьер, Андерсон Сильва и так далее".

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Это профессиональный спорт. Люди приходят сюда, добиваются больших успехов и отправляются на пенсию. Никогда нельзя беспокоиться о таких вещах.

Что есть, то есть. Это часть игры. Моя работа и моей команды – находить новые таланты и развивать их", – сказал Уайт в интервью MMA Junkie.

Напомним, Макгрегор и Чендлер встретятся в финале проекта Ultimate Fighter, проведя свой бой на одном из номерных турниров UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Дана Уайт

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