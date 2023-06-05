iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайт - о Макгрегоре: Тяжело заманить деньги обратно в клетку

Глава организации назвал сложности в переговорах с ирландцем.
Сегодня, 09:25
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт высказался об экс-двойном чемпионе Коноре Макгрегоре.

"Конор позвонил мне пару дней назад и сказал, что ему очень понравился первый эпизод The Ultimate Fighter, и что он счастлив быть его частью.

И я думаю, что находясь здесь, прочувствовав эту атмосферу, он снова почувствовал это и понял, что хочет вернуться к боям.

Читай также: Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо

Вы, ребята, должны понять одну вещь: у этого парня очень много денег. Это как Хабиб сейчас. Они очень богаты, и их трудно заманить и заставить драться", – сказал Уайт в интервью MMA Junkie.

Напомним, в следующем своем бою Конор Макгрегор встретится с Майклом Чендлером. Точная дата поединка пока неизвестна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Дана Уайт

Статьи по теме

Президент UFC допустил срыв боя Макгрегор - Чендлер Президент UFC допустил срыв боя Макгрегор - Чендлер
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина на Socca World Cup 2023: календарь и результаты матчей Украина на Socca World Cup 2023: календарь и результаты матчей
Лишь бы не достался Реалу: Ман Сити хочет подписать с Холандом новым контракт Лишь бы не достался Реалу: Ман Сити хочет подписать с Холандом новым контракт
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

13:20
Украина на Socca World Cup 2023: календарь и результаты матчей
Европа12:57
Лишь бы не достался Реалу: Ман Сити хочет подписать с Холандом новым контракт
Теннис12:46
Ролан Гаррос (ATP): Джокович сыграет в 1/4 финала против росиянина
Киберспорт12:35
Украина выиграла золото в первом истории Суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию
Европа12:26
Бензема согласовал контракт с Аль-Иттихадом
Теннис12:10
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина сыграет против скандальной белоруски, Цуренко - с первой ракеткой мира
Футбол12:00
Чемпионат мира U20: Израиль выбил Бразилию, Италия прошла Колумбию в 1/4 финала
Бокс11:53
Фьюри - Нганну: Нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива
Европа11:45
Моуринью оригинальным жестом отреагировал на призывы фанатов остаться в Роме
Европа11:30
Голланд, Каземиро и Левандовски: ТОП-10 лучших трансферов сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK