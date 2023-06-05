Уайт - о Макгрегоре: Тяжело заманить деньги обратно в клетку

Президент UFC Дана Уайт высказался об экс-двойном чемпионе Коноре Макгрегоре.

"Конор позвонил мне пару дней назад и сказал, что ему очень понравился первый эпизод The Ultimate Fighter, и что он счастлив быть его частью.

И я думаю, что находясь здесь, прочувствовав эту атмосферу, он снова почувствовал это и понял, что хочет вернуться к боям.

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Вы, ребята, должны понять одну вещь: у этого парня очень много денег. Это как Хабиб сейчас. Они очень богаты, и их трудно заманить и заставить драться", – сказал Уайт в интервью MMA Junkie.

Напомним, в следующем своем бою Конор Макгрегор встретится с Майклом Чендлером. Точная дата поединка пока неизвестна.