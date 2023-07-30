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Фергюсон проиграл за несколько секунд до завершения боя на UFC 291

Американец зрелищно проиграл Бобби Грину.
Сегодня, 10:50
Бобби Грин - Тони Фергюсон / Getty Images
Бобби Грин - Тони Фергюсон / Getty Images

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити состоялся турнир UFC 291.

В рамках вечера свой поединок провел американец Тони Фергюсон. Его соперником был соотечественник Бобби Грин.

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Поединок подходил к своему завершению, однако за шесть секунда до конца Грин удушающим приемом добыл победу.

Отметим, свой последний бой провел Тони Фергюсон в сентябре прошлого года, когда проиграл Нейту Диазу.

Ранее сообщалось, что Гэтжи эффектно нокаутировал Порье в реванше на UFC 291.


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