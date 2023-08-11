Президент UFC поделился деталями боя Маск - Цукерберг

Глава UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

"Никаких стероидов, они будут запрещены. Парни пройдут допинг-тестирование, Цукерберг к этому относится очень серьезно.

Он большой поклонник UFC, усердно тренируется. Он настоящий фанат ММА. А вот Илон – дзюдоист. Он вырос на дзюдо.

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Если у нас получится организовать этот поединок, то предварительный кард будет просто убийственным", – сказал Уайт в интервью BJ Penn.

Напомним, бой Маск - Цукерберг может состояться 26 августа.

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