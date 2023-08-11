iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Президент UFC поделился деталями боя Маск - Цукерберг

Известный промоутер назвал главное правило.
Сегодня, 09:50
Маск - Цукерберг / fightnews.com
Маск - Цукерберг / fightnews.com

Глава UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом. 

"Никаких стероидов, они будут запрещены. Парни пройдут допинг-тестирование, Цукерберг к этому относится очень серьезно.

Он большой поклонник UFC, усердно тренируется. Он настоящий фанат ММА. А вот Илон – дзюдоист. Он вырос на дзюдо.

Читай также: Илон Маск - Марк Цукерберг: где смотреть бой

Если у нас получится организовать этот поединок, то предварительный кард будет просто убийственным", – сказал Уайт в интервью BJ Penn.

Напомним, бой Маск - Цукерберг может состояться 26 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Илон Маск марк цукерберг

Статьи по теме

Глава UFC высказался о возможном возвращении Диаза в промоушен Глава UFC высказался о возможном возвращении Диаза в промоушен
Гэтжи - о бое с Порье: Он вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет Гэтжи - о бое с Порье: Он вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Боец UFC чуть не умер во время весогонки Боец UFC чуть не умер во время весогонки
Помочь журналистам

Видео

Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча квалификации Лиги конференций
Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча квалификации Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс12:10
Ломаченко сохранил первую позицию в обновленном рейтинге WBC
Европа11:50
Почеттино определился с судьбой Лукаку в Челси
Бокс11:44
Чисора раскрыл невероятный гонорар Фьюри за бой против Нганну
Европа11:22
Ливерпуль оформит рекордный трансфер в истории АПЛ
Европа11:16
Тоттенхэм намерен сорвать переход Кейна в Баварию
Бокс10:54
Кроуфорд сообщил, когда завершит карьеру боксера
Европа10:52
Кейн станет футболистом Баварии
Другие страны10:30
Испания обыграла Нидерланды в овертайме: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Европа10:21
Клуб из Саудовской Аравии предложил мизерную сумму за игрока Ливерпуля
Украина10:15
Трансферы УПЛ: Чигринский вернулся в Шахтер, Днепр-1 усилил проблемные позиции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK