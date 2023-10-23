Усман высказался о поражении Чимаеву

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал поражение в бою с Хамзатом Чимаевым.

"Если чему-то я сегодня и научился, так это тому, что мне нужно больше доверять себе и тренерам.

Я вышел на бой против такого молодого, голодного быка, а лишь 10 дней назад сидел на диване. Чимаев – большой и сильный. Он полтора года рос, чтобы выступать в этой категории, а я этого не сделал. Я быд не в лучшей форме".

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"Я чемпион, а они не имеют права медленно начинать. Дайте мне пару дополнительных раундов и, думаю, мир увидел бы совсем другой результат", – заявил нигериец в интервью MMA Junkie.

Напомним, Усман потерпел поражение от Чимаева в рамках турнира UFC 294 раздельным решением судей.

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