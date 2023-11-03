Махачев рассказал, кого хотел бы увидеть победителем в бою Эдвардс - Ковингтон

Обладатель титула UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о предстоящем бое Леона Эдвардса с Колби Ковингтоном.

"Надеюсь, что выиграет Ковингтон, потому что он более интересный персонаж, с ним бой будет более интересным. С точки зрения раскрутки и самого боя. Он хорошо борется, нелегко будет его перевести. Будет конкурентный поединок, я считаю".

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"Но Эдвардса нельзя списывать со счетов. Шансы – 50 на 50. Не могу назвать фаворита в этом противостоянии", – сказал Махачев в интервью MMA News.

Напомним, поединок Эдвардс - Ковингтон за титул в полусреднем весе состоится 17 декабря в рамках турнира UFC 296.

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