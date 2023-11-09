Порье опроверг слухи о завершении карьеры
Американец не собирается уходить из спорта.
Топовый легковес UFC Дастин Порье опроверг слухи касаемо своего завершения карьеры в случае, если он так и не выиграет титул.
Американец двумя словами ответил в соцсех своему фанату на данный вопрос.
"Фейковые новости", - написал в твиттере Порье.
Fake News https://t.co/wgvfQtc7ee— The Diamond (@DustinPoirier) November 8, 2023
Напомним, в своем последней бою Дастин потерпел поражение от Джастина Гэтжи за пояс BMF.
Ранее Порье заявил о намерении провести трилогию с Гэтжи.
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