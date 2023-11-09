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Порье опроверг слухи о завершении карьеры

Американец не собирается уходить из спорта.
Сегодня, 17:20
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье опроверг слухи касаемо своего завершения карьеры в случае, если он так и не выиграет титул.

Американец двумя словами ответил в соцсех своему фанату на данный вопрос.

"Фейковые новости", - написал в твиттере Порье.

Напомним, в своем последней бою Дастин потерпел поражение от Джастина Гэтжи за пояс BMF.

Ранее Порье заявил о намерении провести трилогию с Гэтжи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье

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