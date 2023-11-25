Бразильскому бойцу оторвали ухо в бою на турнире в россии

Винисиус Круз поехал на болота и потерял один из самых важных органов для человека.

В пятницу, 24 ноября, в санкт-петербурге прошел турнир АСА 166. В со-главном событии мероприятия вышли в октагон кыргызстанец Эдил Эсенгулов и бразилец Винисиус Круз.

В третьем раунде представитель Кыргыстана нанес мощный удар локтем. В результате ухо бразильца оторвалось, забрызгав все вокруг кровью.

Доктор немедленно остановил поединок, присудив Эсенгулову победу.

Эсенгулов одержал седьмую победу в карьере подряд и вышел в полуфинал Гран-при АСА.

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