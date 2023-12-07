Чендлер - о бое с Макгрегором: Даты и места нет, но он пройдет в 2024 году

Американец верит в то, что выйдет в октагон с легендой.

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался о потенциальном бое с Конором Макгрегором.

"Послушайте, никто больше меня не хочет, чтобы все разговоры прекратились, понимаете? Разумеется, я слышал об этом большом анонсе и вопросы про мой бой с Конором.

К сожалению, у меня нет новой информации. Очевидно, что было бы идеально вернуться на UFC 300. Именно тогда я бы хотел драться".

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"Бой с Конором состоится. У меня нет даты, места или номера турнира, но это точно произойдет в следующем году", – сказал американец в интервью MMA Fighting.

Напомним, бойцы встретятся в октагоне в рамках финала реалити-шоу TUF.

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