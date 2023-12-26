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Макгрегор планирует провести бой с легендой бокса

Ирландец хочет одолеть Пакьяо.
Сегодня, 17:18
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о желании провести бой против Мэнни Пакьяо. 

"Мне нравится Мэнни, очень нравится. Но передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал".

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"Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?" – сказал Макгрегор в интервью TNT Sports.

Напомним, Макгрегор не дрался с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги.

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