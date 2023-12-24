Макгрегор потребовал у UFC дать ему бой

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор призвал компанию дать ему как можно скорее поединок.

"Парни в Саудовской Аравии говорят о бое Мэнни Пакьяо, а в UFC не говорят ничего. Дайте мне кого-нибудь!

Я должен был вернуться в декабре, затем я должен был вернуться в апреле. Ни с одним из бойцов не обращались так, как со мной".

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"И это с учетом всех тех цифр, которые я показывал: я продаю больше, чем все они вместе взятые. Они должны нахрен дать мне кого-то. Я жду. Мое терпение на исходе", – сказал ирландец в интервью Talk Sport.

Напомним, в последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2021-м году, проиграв Дастину Порье.

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