Макгрегор рассказал, когда и против кого проведет свой следующий бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал анонс касаемо своего будущего боя.

"Я проведу следующий бой весной. Сейчас я еще не в стадии активной подготовки, но сдаю допинг-тесты, каждый день тренируюсь".

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"Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться", – заявил ирландец в интервью SPORTbible.

Напомним, Макгрегор не дрался в октагоне с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги.

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