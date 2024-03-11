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Мохаммед Али войдет в Зал славы WWE

Легенда бокса имел большое влияние на спорт.
Вчера, 22:57
Мохаммед Али
Мохаммед Али

Член международного зала боксерской славы Мохаммед Али войдет в Зал славы WWE.

Как сообщает Boxing Scene, организация ценит то, что легендарный боксер повлиял на мир спорта и развлечений.

26 июня 1976 года Али принимал участие в выставочном матче Война миров против члена Зала славы WWE Антонио Иноки на арене «Ниппон Будокан» в Токио, Япония. Матч, проходивший по специальным правилам, завершился ничьей в 15 раундах.

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На поединке тогда собралось 32 тысячи болельщиков, а также его транслировали на закрытом телевидении для почти 33 тысяч зрителей на стадионе Ши в Куинси, Нью-Йорк.

После завершения боксерской карьеры Али принимал участие в реслинге как специальный приглашенный судья.

Напомним, Мохаммед скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет боксерский поединок с Джейком Полом.

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