"Мне очень жаль": Макгрегор поддержал Нганну после смерти сына

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к Фрэнсису Нганну, у которого умер 18-месячный сын.

Ирландец опубликовал пост, в котором поддержал камерунца.

"Мне очень жаль слышать о твоей потере, Фрэнсис. Мои молитвы с тобой и твоей семьей".

I am so sorry to hear of your loss Francis, my prayers are with you and your family at this time ❤️🙏