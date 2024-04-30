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"Мне очень жаль": Макгрегор поддержал Нганну после смерти сына

Ирландец выразил поддержку камерунцу, который переживает трагедию.
Сегодня, 16:10
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к Фрэнсису Нганну, у которого умер 18-месячный сын.

Ирландец опубликовал пост, в котором поддержал камерунца.

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"Мне очень жаль слышать о твоей потере, Фрэнсис. Мои молитвы с тобой и твоей семьей".

Напомним, Баффер обратился к Нганну после смерти его полуторагодовалого сына.

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