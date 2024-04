Баффер обратился к Нганну после смерти его полуторагодовалого сына

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер прокомментировал новость о гибели сына бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Икона бокса оставил пост, в котором поддержал камерунца.

"Никакой выбор или количество слов не смогут выразить, насколько душераздирающая эта трагическая новость!

Сейчас весь мир спорта и не только раздавлен и с болью поддерживает Фрэнсиса. Пожалуйста, знай, что миллионы из нас обнимают маленького Кобе вместе с нашими молитвами", - написал Баффер.

No choice-or amount-of words can express how heartbreaking this tragic news is!

The entire world of sports and beyond stand crushed and painfully supportive with Francis at this time.

Please know that millions of us embrace little Kobe with our prayers💔

