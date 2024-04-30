iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Теперь понятия не имею, кто я": Нганну - о смерти сына

Камерунец не знает, как пережить трагедию.
Сегодня, 11:04
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал смерть своего сына.

Камерунец сделал пост, в котором ннаписал эмоциональную речь.

"13.01.2023 – 27.04.2024. Слишком рано уходить, но он уже ушел. Мой маленький мальчик, мой друг, мой партнер Коби был полон жизни и радости.

Теперь он лежит без жизни. Я кричал его имя снова и снова, но он не отвечает. Рядом с ним я был лучшим человеком, а теперь не подозреваю, кто я. Жизнь так несправедлива, что бьет нас там, где больнее всего.

Как справиться с таким? Как с этим жить? Пожалуйста, помогите мне, если у вас есть идея, потому что я действительно не знаю, что делать и как с этим справиться".

Напомним, Баффер обратился к Нганну после смерти его полуторагодовалого сына.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина разбила Китай в третьем матче ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина разбила Китай в третьем матче
Король варваров! Холанд стал главным героем мобильной игры Король варваров! Холанд стал главным героем мобильной игры
Украина завоевала больше всего наград на чемпионате Европы-2024 по параплаванию Украина завоевала больше всего наград на чемпионате Европы-2024 по параплаванию
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей ENCE - GamerLegion, NiP - HEROIC ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей ENCE - GamerLegion, NiP - HEROIC
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа и мир14:44
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина разбила Китай в третьем матче
Европа14:40
Король варваров! Холанд стал главным героем мобильной игры
Водные14:32
Украина завоевала больше всего наград на чемпионате Европы-2024 по параплаванию
Киберспорт14:20
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей ENCE - GamerLegion, NiP - HEROIC
Бокс14:10
"Он маленький ребенок": Хргович дерзко наехал на бывшего соперника Усика
Олимпийские виды13:45
"Вам от России прилетит": чемпионка Украины пригрозила днепрянам обстрелом
Бокс13:35
Теофимо Лопес хочет получить бой с Райаном Гарсией
Лига Чемпионов13:10
Борьба за Золотой мяч и самореклама Лунина: анонс полуфинала Лиги чемпионов Бавария - Реал
Лига Чемпионов13:07
Боруссия Дортмунд - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бокс13:05
"Пришло время уйти": Промоутер Мунгии сделал дерзкое предупреждение Альваресу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK