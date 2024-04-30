"Теперь понятия не имею, кто я": Нганну - о смерти сына
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал смерть своего сына.
Камерунец сделал пост, в котором ннаписал эмоциональную речь.
"13.01.2023 – 27.04.2024. Слишком рано уходить, но он уже ушел. Мой маленький мальчик, мой друг, мой партнер Коби был полон жизни и радости.
Теперь он лежит без жизни. Я кричал его имя снова и снова, но он не отвечает. Рядом с ним я был лучшим человеком, а теперь не подозреваю, кто я. Жизнь так несправедлива, что бьет нас там, где больнее всего.
Как справиться с таким? Как с этим жить? Пожалуйста, помогите мне, если у вас есть идея, потому что я действительно не знаю, что делать и как с этим справиться".
April 29, 2024
Напомним, Баффер обратился к Нганну после смерти его полуторагодовалого сына.
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