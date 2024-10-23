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Боец ММА умер в тренажерном зале после тренировки

Андре Мусси посвятил свою жизнь спорту.
Сегодня, 18:38
Андре Мусси / The Sun
Андре Мусси / The Sun

Боец смешанных единоборств Андре Мусси умер в своем спортзале после тренировки. 

Как сообщает National World, 48-летний спортсмен был доставлен в больницу Рио-де-Жанейро (Бразилия), но врачи не сумели его спасти.

Причина смерти не сообщается. Отмечается, что во время тренировки Мусси потерял сознание, упал и больше не очнулся.

Мусси провел в смешанных единоборствах 16 поединков - 11 побед. В 2010 году он завершил карьеру, но продолжил заниматься джиу-джитсу.

Ранее сообщалось, что два триатлониста умерли от сердечного приступа на чемпионате мира.

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