Боец ММА умер в тренажерном зале после тренировки

Андре Мусси посвятил свою жизнь спорту.

Боец смешанных единоборств Андре Мусси умер в своем спортзале после тренировки.

Как сообщает National World, 48-летний спортсмен был доставлен в больницу Рио-де-Жанейро (Бразилия), но врачи не сумели его спасти.

Причина смерти не сообщается. Отмечается, что во время тренировки Мусси потерял сознание, упал и больше не очнулся.

Мусси провел в смешанных единоборствах 16 поединков - 11 побед. В 2010 году он завершил карьеру, но продолжил заниматься джиу-джитсу.

Ранее сообщалось, что два триатлониста умерли от сердечного приступа на чемпионате мира.

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