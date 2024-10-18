Два триатлониста умерли от сердечного приступа на чемпионате мира
Спортсмены не выдержали дистанцию в Испании.
В Торремолиносе (Малага) прошел чемпионат мира по триатлону. Организаторы турнира сообщили о том, что на соревнованиях произошла трагедия.
Как информирует Marca, погиби два триатлониста - британец и мексиканец.
"С глубокой печалью мы можем сообщить, что два участника (один из Мексики и один из Великобритании) умерли на чемпионате мира по триатлону на спринтерской дистанции Torremolinos-Andalucía AG, который проходил сегодня, 17 октября".
Британский триатлет умер во время бега, а мексиканский – во время плавания.
Отмечается, что в службу спасения 112 поступил звонок с по поводу британца, который упал в обморок во время забега. У него произошла остановка сердца.
Ранее сообщалось, что футболиста, который в прошлом сезоне играл в АПЛ, нашли мертвым в бассейне.
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