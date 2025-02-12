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"Это мой дружбан": бывший боец UFC оценил переход Леня в Лейкерс

Нейт Диаз обратился к украинскому баскетболисту.
Сегодня, 18:35
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Баскетболист сборной Украины Алексей Лень подписал контракт с Лейкерс.

Бывший боец ​​UFC Нейт Диаз отреагировал на переход украинца в  стан "озерных".

"Сакраменто – банда, но это мой друг. Вперед, Лень", – написал Диаз.

Сакраменто обменял Леня в Вашингтон, который расстался с центровым. Украинец перешел в Лейкерс свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Лень подписал минимальный контракт с Лейкерс.

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