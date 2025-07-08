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Уимблдон-2025: кто прошел в полуфинал турнира

Четвертьфиналы состоятся 8 и 9 июля.
Вчера, 21:30       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

8-9 июля на полях Уимблдона пройдут четветьфинальные матчи.

После сегодняшних матчей стали известны первые полуфиналисты престижного турнира.

Среди мужчин в первых четвертьфиналах обошлось без сюрпризов Тэйлор Фритц выбил бесфлажного карена хачанова, а Карлос Алькарас уверенно справился с Кэмероном Норри.

За выход во второй полуфинал 9 июля сойдутся Янник Синнер с Беном Шелтоном и Флавио Коболли с Новаком Джоковичем.

У женщин сегодняшние матчи также не принесли сенсаций. Аманда Анисимова уверенно вынесла павлюченкову, а также сабаленка  справилась с Лаурой Сигизмунд.

За второй полуфинал также завтра сразятся пары Швентек-самсонова и андреева-Бенчич.

Украинки, напомним, уже все покинули Уимблдон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон

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