Бывшая третья ракетка мира прервал свою 14-летнюю серию

Девятнадцатя ракетка мира Григор Димитров пропустит US Open-2025.

Его менеджер заявил, что болгарин все еще не оправился от травмы, полученной в матче с Янником Синнером.

Напомним, что Димитров и Синнер встетились в 1/8 финала Уимблдона. Болгарин вел в счете после двух сетов, но из-за травмы был вынужден покинуть матч.

Та же травма также помешала теннисистку продлить свою серию из участий на турнирах серии Grand Slam.

За последние 14 лет Григор Димитров не пропустил ни одного турнира, однако теперь его серия будет прервана.

Ранее также Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира в Монреале.

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