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Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника

Григор Димитров вел в счете после двух сетов, но не сумел завершить партию.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Григор Димитров / Getty Images
Григор Димитров / Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер волею случая прошел в 1/4 финала Уимблдона.

В понедельник, 7 июня, итальянский теннисист играл против Григора Димитрова (ATP №21). После первых двух сетов болгарин уверенно вел в счете 3:6, 5:7.

Однако в третьей сете Димитров неожиданно получил травму. Судя по реакции самого спортсмена, он травмировал грудную мышцу.

В итоге Димитров не смог продолжить партию и техническую победу засчитали Яннику Синнеру.

С корта болгарин уходил с трудом сдерживая слезы, а трибуны провожали его стоя.

Напомним, ранее все украинки вылетели с Уимблдона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Григор Димитров Янник Синнер

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