Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника
Григор Димитров вел в счете после двух сетов, но не сумел завершить партию.
Первая ракетка мира Янник Синнер волею случая прошел в 1/4 финала Уимблдона.
В понедельник, 7 июня, итальянский теннисист играл против Григора Димитрова (ATP №21). После первых двух сетов болгарин уверенно вел в счете 3:6, 5:7.
Однако в третьей сете Димитров неожиданно получил травму. Судя по реакции самого спортсмена, он травмировал грудную мышцу.
В итоге Димитров не смог продолжить партию и техническую победу засчитали Яннику Синнеру.
С корта болгарин уходил с трудом сдерживая слезы, а трибуны провожали его стоя.
Напомним, ранее все украинки вылетели с Уимблдона.
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