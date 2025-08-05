Костюк завершила выступления в Монреале из-за повреждения
Украинка Марта Костюк завершила свои выступления на хардовом турнире WTA 1000 в канадском Монреале.
Украинская теннисистка не смогла доиграть четвертьфинальный матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной из-за проблем с запястьем правой руки.
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После проигранной 1:6 первой партии и трех геймов во втором сете Костюк снялась с поединка.
WTA 1000, Монреаль
1/4 финала
Марта Костюк (Украина, 24) - Елена Рыбакина (Казахстан, 9) 1:6, 1:2 - отказ
Напомним, что в четвертьфинале турнира в Монреале также сыграет Элина Свитолина, встретившись с японкой Наоми Осакой.
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