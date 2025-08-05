iSport.ua
Русский Українська

Костюк завершила выступления в Монреале из-за повреждения

Украинская теннисистка снялась с четвертьфинального матча турнира.
Сегодня, 07:35       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинка Марта Костюк завершила свои выступления на хардовом турнире WTA 1000 в канадском Монреале.

Украинская теннисистка не смогла доиграть четвертьфинальный матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной из-за проблем с запястьем правой руки.

Читай также: "Великая битва": Свитолина оценила соперницу, с которой сыграет в четвертьфинале в Монреале

После проигранной 1:6 первой партии и трех геймов во втором сете Костюк снялась с поединка.

WTA 1000, Монреаль
1/4 финала

Марта Костюк (Украина, 24) - Елена Рыбакина (Казахстан, 9) 1:6, 1:2 - отказ

Напомним, что в четвертьфинале турнира в Монреале также сыграет Элина Свитолина, встретившись с японкой Наоми Осакой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк

Статьи по теме

Костюк снялась с четвертьфинального матча турнира в Монреале Костюк снялась с четвертьфинального матча турнира в Монреале
Ястремская вылетела из турнира в Монреале, уступив будущей сопернице Костюк Ястремская вылетела из турнира в Монреале, уступив будущей сопернице Костюк
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Пафос и другие матчи квалификации всех еврокубков
просмотров

Последние новости

Украина10:52
Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера
Другие страны10:35
Неймар дублем вытащил Сантос из зоны вылета
Украина10:20
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей третьего тура, кроме поединка Эпицентр - Динамо
НХЛ10:03
Айлендерс заключили контракт с первым номером драфта НХЛ
Европа09:44
Интер согласился улучшить предложение по лидеру Аталанты
НБА09:30
Фокс получил суперконтракт от Сан-Антонио
Украина09:15
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут первый матч против Пафоса в отборе Лиги чемпионов
Бокс08:58
"Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом
Лига Чемпионов08:34
"Не каждый может смотреть в завтрашний день": Тренер Динамо - о жеребьевке плей-офф отбора Лиги чемпионов
Теннис08:02
Костюк снялась с четвертьфинального матча турнира в Монреале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK