"Великая битва": Свитолина оценила соперницу, с которой сыграет в четвертьфинале в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) высказалась о победе над американкой Амандой Анисимовой (№7 WTA) в матче 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Монреале.

Свитолина отметила сильный удар Анисимовой.

Элина поделилась мыслями о предстоящем матче против Наоми Осаки.

"Еще один игрок с сильным ударом. Для меня сегодня игра против Аманды стала хорошей тренировкой. Сейчас главное восстановиться, отдохнуть умом и телом, быть готовой к великой битве".

Elina Svitolina on beating Amanda Anisimova to reach Montreal QF



“It was a great performance from me tonight. I’m happy I could play well and move well because Amanda is such a big striker. I had to be physically strong. Very happy I could do it well today.” ❤️



On facing Naomi… pic.twitter.com/I3toRvtJtu