Винус Уильямс вылетела на старте Cincinnati Open

Легендарная спортсменка не справилась с вдвое моложе соперницей.

Американская теннисистка Винус Уильямс уступила испанке Джессике Боусас Манейро. Поединок первого круга Cincinnati Open длился 88 минут.

В первом сете хозяйка кортов "горела" 1:4, но сумела навязать конкуренцию. Уильямс-старшая даже выровняла положение (4:4). Но в концовке партии Боусас Манейро все-таки дожала американку.

Еще лучшую промежуточную позицию легенда имела во втором сете. Уильямс вела в счете (4:3), но впоследствии отдала собственную подачу и потерпела поражение. В следующем раунде испанская теннисистка встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Для Уильямс-старшей турнир в Огайо стал вторым после продолжительной паузы. Ранее она сыграла два поединка в Вашингтоне. На оба соревнования звездная американка получила уайлд-кард.

Cincinnati Open

женщины, 1-й раунд

Винус Уильямс (США, WC) – Джессика Боусас Манейро (Испания) – 4:6, 4:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!