Свитолина назвала топ своих самых знаковых побед

Украинка Элина Свитолина поделилась теми победами, которые были для нее самыми приятными.

По словам теннисистки, знаковыми она считает те матчи, в которых она обыграла Жасмин Паолини (Ролан Гаррос 2025), Игу Швьонтек (Уимблдон 2023) и Доминику Цибулкову (US Open-2013).

Во-первых, матч против Цибулковой. Это была моя вторая победа на уровне турниров Grand Slam, но я одолела игрока из топ-20. Кстати, на следующем мейджоре – Australian Open-2014 – Цыбулкова дошла до финала. Первый подобный успех стал для меня переломным моментом и сыграл важную роль в дальнейшей карьере.

Матч со Швьонтек на Уимблдоне 2023. Прошло всего несколько месяцев после беременности и рождения дочери Скай. Победа над Игой стала для меня важным сигналом: я способна вернуться на уровень топ-5.

Игра с Паолини на Ролан-Гаррос 2025. Эмоции еще относительно свежи: этот матч доказал, что даже без лучшей игры можно победить топового соперника. Второй сет был ментально сложным, но мне удалось переступить через себя и агрессивной игрой перехватить инициативу. Это поединок, которым я горжусь", - сказала Свитолина в комментарии изданию Чемпион

Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей Элины Свитолиной.

