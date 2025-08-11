iSport.ua
Русский Українська

Свитолина назвала топ своих самых знаковых побед

Украинка выделила три достижения.
Вчера, 23:34       Автор: Василий Медвидь
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинка Элина Свитолина поделилась теми победами, которые были для нее самыми приятными.

По словам теннисистки, знаковыми она считает те матчи, в которых она обыграла Жасмин Паолини (Ролан Гаррос 2025), Игу Швьонтек (Уимблдон 2023) и Доминику Цибулкову (US Open-2013).

Во-первых, матч против Цибулковой. Это была моя вторая победа на уровне турниров Grand Slam, но я одолела игрока из топ-20. Кстати, на следующем мейджоре – Australian Open-2014 – Цыбулкова дошла до финала. Первый подобный успех стал для меня переломным моментом и сыграл важную роль в дальнейшей карьере.

Матч со Швьонтек на Уимблдоне 2023. Прошло всего несколько месяцев после беременности и рождения дочери Скай. Победа над Игой стала для меня важным сигналом: я способна вернуться на уровень топ-5.

Игра с Паолини на Ролан-Гаррос 2025. Эмоции еще относительно свежи: этот матч доказал, что даже без лучшей игры можно победить топового соперника. Второй сет был ментально сложным, но мне удалось переступить через себя и агрессивной игрой перехватить инициативу. Это поединок, которым я горжусь", - сказала Свитолина в комментарии изданию Чемпион

Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей Элины Свитолиной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Немецкий топ-клуб нашел замену своему лидеру Немецкий топ-клуб нашел замену своему лидеру
Ливерпуль нацелился на талантливого защитника Ливерпуль нацелился на талантливого защитника
Лидер немецкого топ-клуба пропустит начало сезона Лидер немецкого топ-клуба пропустит начало сезона
"В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду "В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Футбол сегодня: завершение туров УПЛ, Первой и Второй лиг
просмотров
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Заря встретится с Кудровкой на финише тура
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Немецкий топ-клуб нашел замену своему лидеру
Вчера, 23:34
Теннис23:34
Свитолина назвала топ своих самых знаковых побед
Европа22:36
Ливерпуль нацелился на талантливого защитника
Европа22:05
Лидер немецкого топ-клуба пропустит начало сезона
Европа21:22
"В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду
Лига Чемпионов21:04
Шовковский поделился ожиданиями от игры с Пафосом
Европа20:33
Защитник топ-клуба АПЛ может перейти в другой топовый чемпионат
Европа20:01
Заря не без проблем одолела новичка УПЛ
Европа19:48
Еще один игрок Лилля намерен повторить путь Дэвида
Европа19:27
Известный инсайдер подтвердил, что Доннарумма покинет ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK