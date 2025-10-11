Сенсационные двоюродные братья сыграют в финале Мастерса в Шанхае

Турнир ATP-1000 в Шанхае оказался невероятно сенсационным.

Ранее уже сообщалось, что 204-я ракетка мира Валентин Вашеро выбыл в полуфинале Новака Джоковича.

А в параллельном полуфинале 54-я ракетка мира Артур Риндеркнех обыграл Феликса Оже-Альяссима.

Впервые за восемь лет в финале Мастерса сойдутся два теннисистка вне топ-50 рейтинга ATP и более того, они двоюродные братья.

К тому же Вашеро стал первым представителем Монако, который дошел до финала турнира.

Ранее также сообщалось, что Де Минаур установил личное достижение.

