Результаты жеребьевки Итогового турнира ATP

Все еще известны лишь семь из восьми участников.
Вчера, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP.

Напомним, что 9 ноября в Турине восемь сильнейших теннисистов планеты разыграют чемпионский титул.

На текущий момент известны семь из восьми участников.Сейчас восьмую строчку рейтинга занимает Феликс Оже-Альяссим, однако, если Лоренцо Музетти выиграет турнир в Афинах - он обойдет канадца и станет восьмым участником.

Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер.

Результаты жеребьевки Итогового турнира ATP-2025

Группа Джимми Коннорса

  • Карлос Алькарас (Испания) — № 2 ATP
  • Новак Джокович (Сербия) — № 5 ATP
  • Тейлор Фриц (США) — № 4 ATP
  • Алекс де Минор (Австралия) — № 7 ATP

Группа Бьорна Борга

  • Янник Синнер (Италия) — № 1 ATP
  • Александр Зверев (Германия) — № 3 ATP
  • Бен Шелтон (США) — № 6 ATP
  • Феликс Оже-Алассим (Канада) — № 8 ATP / Лоренцо Музетти (Италия) — № 9 ATP

Напомним, что каждый участник сыграет по три матча в группе. По двое лучших теннисистов выйдут из каждой группы и разыграют чемпионский титул в плей-офф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


