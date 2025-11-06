Результаты жеребьевки Итогового турнира ATP
Все еще известны лишь семь из восьми участников.
Состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP.
Напомним, что 9 ноября в Турине восемь сильнейших теннисистов планеты разыграют чемпионский титул.
На текущий момент известны семь из восьми участников.Сейчас восьмую строчку рейтинга занимает Феликс Оже-Альяссим, однако, если Лоренцо Музетти выиграет турнир в Афинах - он обойдет канадца и станет восьмым участником.
Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер.
Результаты жеребьевки Итогового турнира ATP-2025
Группа Джимми Коннорса
- Карлос Алькарас (Испания) — № 2 ATP
- Новак Джокович (Сербия) — № 5 ATP
- Тейлор Фриц (США) — № 4 ATP
- Алекс де Минор (Австралия) — № 7 ATP
Группа Бьорна Борга
- Янник Синнер (Италия) — № 1 ATP
- Александр Зверев (Германия) — № 3 ATP
- Бен Шелтон (США) — № 6 ATP
- Феликс Оже-Алассим (Канада) — № 8 ATP / Лоренцо Музетти (Италия) — № 9 ATP
Напомним, что каждый участник сыграет по три матча в группе. По двое лучших теннисистов выйдут из каждой группы и разыграют чемпионский титул в плей-офф.
