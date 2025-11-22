iSport.ua
Олийникова вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Чили

Украинка уверенно победила словенку.
Вчера, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Александра Олийникова / Getty Images
Александра Олийникова / Getty Images

Александра Олийникова вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Колине, Чили.

В четвертьфинале украинская теннисистка смогла обыграть представительницу Словении Полону Герцог со счётом 6:3, 7:6(4).

Матч длился 1 час 47 минут. Александра подала 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале Александра сыграет с чешкой Лаурой Самсон.

Ранее стало известно, на каком месте в рейтинге находится Украина в Кубке Билли Джин Кинг.

