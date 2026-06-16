Организаторы Wimbledon объявили первых обладателей wild card

Организаторы Уимблдона объявили первых обладателей wild card в основную сетку турнира.

Среди мужчин наиболее громкими именами стали Григор Димитров и Стэн Вавринка. Также в список вошли Джейкоб Фернли, Артур Ферри, Джек Пиннингтон-Джонс и Тебе Сэмюэл. Ещё два приглашения будут распределены позднее.

В женском турнире wild card получили Мая Хвалинская, Гарриет Дарт, Алисия Дудени, Анна Клугман, Мика Стойсавлевич, Кэти Свон и Мими Сюй. Организаторы оставили одно место вакантным и объявят его обладательницу позже.

Напомним, что специальные приглашения получили теннисисты, которые не проходили на соревнования по рейтингу.

Ранее Снигур уступила в четвертьфинале турнира в Нидерландах.

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