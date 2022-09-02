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Киченок в паре с Остапенко прошла первый раунд US Open

Теннисистки были вынуждены сыграть два тай-брейка, чтобы одолеть своих оппоненток.
Сегодня, 00:26
Людмила Киченок / xsport.ua
Людмила Киченок / xsport.ua
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В четверг, 1 сентября, в рамках первого раунда парного разряда US Open среди женщин тандем украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко противостоял паре Панны Удварди (Венгрия) и Тамары Зиданшек (Словения).

Первый сет команда Киченок-Остапенко легко выиграла со счетом 6:3. А вот дальше уже возникли проблемы. Во втором сете обе стороны допустили по три брейк-поинта, что привело к тай-брейку, где сильнее оказались уже Удаврди и Зиданшек.

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Третий сет также порадовал зрителей тай-брейком, где украинка и латвийка уже взяли реванш, одержав итоговую победу.

US Open, Нью-Йорк (США)
1/32 финала. Парный разряд. Женщины

П. Удварди/Т. Зиданшек - Л. Киченок/Е. Остапенко 1:2 (3:6, 7:6 (5), 6:7 (6))

В следующем раунде Людмила Киченок и Елена Остапенко сыграют против Анны Бондарь и Гретье Миннен.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей украинцев на US Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Украина US Open WTA Елена Остапенко Людмила Киченок
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