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Костюк в паре с Шуай пробилась в 1/8 финала парного разряда US Open

Украинка и китаянка не ощутили сильного сопротивления соперниц, легко выиграв поединок.
Вчера, 22:47
Марта Костюк и Чжан Шуай / Getty Images
Марта Костюк и Чжан Шуай / Getty Images
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В Нью-Йорке на Билли Джин Кинг Арене состоялся матч 1/16 финала женского парного разряда US Open, в котором Марта Костюк и ее напарница Чжан Шуай (Китай) встретились с Терезой Михаликовой (Словакия) и Александрой Соснович (Беларусь).

Костюк и Шуай без особых проблем справились со своими оппонентками, позволив тем выиграть всего три гейма за матч.

US Open, Нью-Йорк (США)
1/16 финала. Парный разряд. Женщины

Т. Михаликова (Словакия)/А. Соснович (нейтральный статус) - М. Костюк (Украина)/Чжан Шуай (Китай) - 0:2 (1:6, 2:6)

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В следующем раунде украинско-китайскому тандему будут противостоять победительницы противостояния Кравчик/Схурс - Като/Сутджиади.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей украинцев на Открытом чемпионате США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open Марта Костюк Чжан Шуай
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