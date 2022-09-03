Костюк в паре с Шуай пробилась в 1/8 финала парного разряда US Open

В Нью-Йорке на Билли Джин Кинг Арене состоялся матч 1/16 финала женского парного разряда US Open, в котором Марта Костюк и ее напарница Чжан Шуай (Китай) встретились с Терезой Михаликовой (Словакия) и Александрой Соснович (Беларусь).

Костюк и Шуай без особых проблем справились со своими оппонентками, позволив тем выиграть всего три гейма за матч.

US Open, Нью-Йорк (США)

1/16 финала. Парный разряд. Женщины

Т. Михаликова (Словакия)/А. Соснович (нейтральный статус) - М. Костюк (Украина)/Чжан Шуай (Китай) - 0:2 (1:6, 2:6)

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В следующем раунде украинско-китайскому тандему будут противостоять победительницы противостояния Кравчик/Схурс - Като/Сутджиади.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей украинцев на Открытом чемпионате США.