Людмила Киченок и Остапенко проиграли в третьем круге парного разряда US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко не смогли пробиться в четвертьфинал US Open-2022.

В поединке третьего раунда турнира украинская и латвийская спортсменки уступили в двух сетах французскому дуэту в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович - 4:6, 2:6.

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Киченок и Остапенко в этом году второй раз проиграли французским теннисисткам после поражения будущим победительницам в полуфинале Ролан Гаррос.

US Open, Нью-Йорк (США)

1/8 финала. Парный разряд. Женщины

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, 14) 4:6, 2:6

Таким образом, Людмила Киченок стала последней теннисисткой, которая представляла Украину на нынешнем US Open.

Ранее с парного разряда Открытого чемпионата США вылетела Марта Костюк.