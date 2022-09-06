Людмила Киченок и Остапенко проиграли в третьем круге парного разряда US Open
Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко не смогли пробиться в четвертьфинал US Open-2022.
В поединке третьего раунда турнира украинская и латвийская спортсменки уступили в двух сетах французскому дуэту в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович - 4:6, 2:6.
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Киченок и Остапенко в этом году второй раз проиграли французским теннисисткам после поражения будущим победительницам в полуфинале Ролан Гаррос.
US Open, Нью-Йорк (США)
1/8 финала. Парный разряд. Женщины
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, 14) 4:6, 2:6
Таким образом, Людмила Киченок стала последней теннисисткой, которая представляла Украину на нынешнем US Open.
Ранее с парного разряда Открытого чемпионата США вылетела Марта Костюк.