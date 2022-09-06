iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Людмила Киченок и Остапенко проиграли в третьем круге парного разряда US Open

Последняя представительница Украины вылетела с Открытого чемпионата США.
Сегодня, 00:49
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
0 0 0

Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко не смогли пробиться в четвертьфинал US Open-2022.

В поединке третьего раунда турнира украинская и латвийская спортсменки уступили в двух сетах французскому дуэту в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович - 4:6, 2:6.

Читай также: Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей

Киченок и Остапенко в этом году второй раз проиграли французским теннисисткам после поражения будущим победительницам в полуфинале Ролан Гаррос.

US Open, Нью-Йорк (США)

1/8 финала. Парный разряд. Женщины

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, 14) 4:6, 2:6

Таким образом, Людмила Киченок стала последней теннисисткой, которая представляла Украину на нынешнем US Open.

Ранее с парного разряда Открытого чемпионата США вылетела Марта Костюк.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open WTA Елена Остапенко Людмила Киченок
0 0 0

Статьи по теме

US OPEN-2022 (ATP): Надаль вылетел в 1/8 финала US OPEN-2022 (ATP): Надаль вылетел в 1/8 финала
US OPEN-2022 (WTA): Швентек и Пегула вышли в четвертьфинал US OPEN-2022 (WTA): Швентек и Пегула вышли в четвертьфинал
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Помочь журналистам

Видео

Руис - Ортис: лучшие моменты боя
Руис - Ортис: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Теннис01:20
US OPEN-2022 (ATP): Надаль вылетел в 1/8 финала
Теннис01:10
US OPEN-2022 (WTA): Швентек и Пегула вышли в четвертьфинал
Теннис01:00
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Теннис00:49
Людмила Киченок и Остапенко проиграли в третьем круге парного разряда US Open
Сборные00:20
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Вчера, 23:58
Сборные23:58
Украина одержала победу над Италией и вышла в плей-офф Евробаскета-2022
Бокс23:31
"Пока Усик ноет": Фьюри обратился к Джошуа, настаивая на проведении боя
Лига Чемпионов22:56
Йовичевич: Против Лейпцига отдадим максимум сил, чтобы представить Украину успешно
Теннис22:23
Костюк и Чжан не смогли пробиться в четвертьфинал парного разряда US Open
Сборные22:00
Украина - Италия: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK