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Швентек, Гауфф или Плишкова: кто выиграет US Open-2022 у женщин

Теннисисты разыгрывают титул Большего шлема. Узнай, у какой команды больше шансов на победу в турнире на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:40
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images
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В понедельник, 29 сентября, в Нью-Йорке (США) стартовал четвертый турнир Большего шлема в календарном году - Открытый чемпионат США.

На сегодняшний день стали известны четвертьфиналисты соревнования в женской сетки, одна из которых выиграет желанный трофей. На стадии пятого раунда турнира выступят:

  • Ига Швентек (Польша)
  • Каролин Гарсия (Франция)
  • Кори Гауфф (США)
  • Онс Жабер (Тунис)
  • Арина Соболенко (нейтральный статус)
  • Джессика Пегула (США)
  • Айла Томлянович (Австралия)
  • Каролина Плишкова (Чехия)

Финал соревнования будет сыгран на текущей недели. Примечательно, что никто из них не выигрывал Открытый чемпионат США.

Кто станет чемпионом US Open-2022: прогноз

Аналитики в целом считают фавориткой на победу Игу Швентек, которая является первой ракеткой мира. На триумф спортсменки принимают ставки - от 2 до 3,05.

Французская теннисистка Каролин Гарсия является второй претенденткой на успех в США. Букмекеры оценивают успех на победу - от 4 до 6,6.

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Если говорить про третью фаворитку, то ее является юная американка Кори Гауфф. Поставить на успех теннисистки можно с коэффициентом - от 5 до 6,8.

Главными аутсайдерами на победу выступают: Айла Томлянович (принимают ставки с коэффициентом - от 14 до 17,6) и Каролина Плишкова (аналитики оценивают его шансы на победу в коэффициентах - от 10 до 18).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Открытого чемпионата США.

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