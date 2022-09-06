Швентек, Гауфф или Плишкова: кто выиграет US Open-2022 у женщин
В понедельник, 29 сентября, в Нью-Йорке (США) стартовал четвертый турнир Большего шлема в календарном году - Открытый чемпионат США.
На сегодняшний день стали известны четвертьфиналисты соревнования в женской сетки, одна из которых выиграет желанный трофей. На стадии пятого раунда турнира выступят:
- Ига Швентек (Польша)
- Каролин Гарсия (Франция)
- Кори Гауфф (США)
- Онс Жабер (Тунис)
- Арина Соболенко (нейтральный статус)
- Джессика Пегула (США)
- Айла Томлянович (Австралия)
- Каролина Плишкова (Чехия)
Финал соревнования будет сыгран на текущей недели. Примечательно, что никто из них не выигрывал Открытый чемпионат США.
Кто станет чемпионом US Open-2022: прогноз
Аналитики в целом считают фавориткой на победу Игу Швентек, которая является первой ракеткой мира. На триумф спортсменки принимают ставки - от 2 до 3,05.
Французская теннисистка Каролин Гарсия является второй претенденткой на успех в США. Букмекеры оценивают успех на победу - от 4 до 6,6.
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Если говорить про третью фаворитку, то ее является юная американка Кори Гауфф. Поставить на успех теннисистки можно с коэффициентом - от 5 до 6,8.
Главными аутсайдерами на победу выступают: Айла Томлянович (принимают ставки с коэффициентом - от 14 до 17,6) и Каролина Плишкова (аналитики оценивают его шансы на победу в коэффициентах - от 10 до 18).
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Открытого чемпионата США.