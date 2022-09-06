Швентек, Гауфф или Плишкова: кто выиграет US Open-2022 у женщин

Теннисисты разыгрывают титул Большего шлема. Узнай, у какой команды больше шансов на победу в турнире на ISPORT.ua.

В понедельник, 29 сентября, в Нью-Йорке (США) стартовал четвертый турнир Большего шлема в календарном году - Открытый чемпионат США.

На сегодняшний день стали известны четвертьфиналисты соревнования в женской сетки, одна из которых выиграет желанный трофей. На стадии пятого раунда турнира выступят:

Ига Швентек (Польша)

Каролин Гарсия (Франция)

Кори Гауфф (США)

Онс Жабер (Тунис)

Арина Соболенко (нейтральный статус)

Джессика Пегула (США)

Айла Томлянович (Австралия)

Каролина Плишкова (Чехия)

Финал соревнования будет сыгран на текущей недели. Примечательно, что никто из них не выигрывал Открытый чемпионат США.

Кто станет чемпионом US Open-2022: прогноз

Аналитики в целом считают фавориткой на победу Игу Швентек, которая является первой ракеткой мира. На триумф спортсменки принимают ставки - от 2 до 3,05.

Французская теннисистка Каролин Гарсия является второй претенденткой на успех в США. Букмекеры оценивают успех на победу - от 4 до 6,6.

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Если говорить про третью фаворитку, то ее является юная американка Кори Гауфф. Поставить на успех теннисистки можно с коэффициентом - от 5 до 6,8.

Главными аутсайдерами на победу выступают: Айла Томлянович (принимают ставки с коэффициентом - от 14 до 17,6) и Каролина Плишкова (аналитики оценивают его шансы на победу в коэффициентах - от 10 до 18).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Открытого чемпионата США.