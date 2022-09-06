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Кирьос, Алькарас или Берреттини: кто выиграет US Open-2022 у мужчин

Теннисисты разыгрывают титул Большего шлема. Узнай, у какой команды больше шансов на победу в турнире на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:00
Ник Кирьос / Getty Images
Ник Кирьос / Getty Images
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В понедельник, 29 сентября, в Нью-Йорке (США) стартовал четвертый турнир Большего шлема в календарном году - Открытый чемпионат США.

На сегодняшний день стали известны четвертьфиналисты соревнования в мужской сетки, один из которых выиграет желанный трофей. На стадии пятого раунда турнира выступят:

  • Ник Кирьос (Австралия)
  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Янник Синнер (Италия)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Маттео Берреттини (Италия)
  • Андрей Рублев (нейтральный статус)
  • Фрэнсис Тиафо (США)
  • Карен Хачанов (нейтральный статус)

Финал соревнования будет сыгран на текущей недели. Примечательно, что никто из них не выигрывал Открытый чемпионат США.

Кто станет чемпионом US Open-2022: прогноз

Аналитики в целом считают фаворитом на победу Ника Кирьос, который на своем пути выбил первую ракетку мира Даниила Медведева. Так, на триумф австралийца принимают ставки - от 2,5 до 2,87.

Вторым явным претендентом на успех в турнире является Карлос Алькараес. Букмекеры оценивают успех на победу - от 2 до 3,6.

Если говорить про третьего фаворита, то им является Янник Синнер из Италии. Поставить на успех теннисиста можно с коэффициентом - от 5 до 7,2.

Главными аутсайдерами на победу выступают: Фрэнсис Тиафо (принимают ставки с коэффициентом - от 11 до 20) и Карен Хачанов (аналитики оценивают его шансы на победу в коэффициентах - от 25 до 28).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Открытого чемпионата США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис прогноз US Open Открытый чемпионат США
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