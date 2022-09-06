Кирьос, Алькарас или Берреттини: кто выиграет US Open-2022 у мужчин

Теннисисты разыгрывают титул Большего шлема. Узнай, у какой команды больше шансов на победу в турнире на ISPORT.ua.

В понедельник, 29 сентября, в Нью-Йорке (США) стартовал четвертый турнир Большего шлема в календарном году - Открытый чемпионат США.

На сегодняшний день стали известны четвертьфиналисты соревнования в мужской сетки, один из которых выиграет желанный трофей. На стадии пятого раунда турнира выступят:

Ник Кирьос (Австралия)

Карлос Алькарас (Испания)

Янник Синнер (Италия)

Каспер Рууд (Норвегия)

Маттео Берреттини (Италия)

Андрей Рублев (нейтральный статус)

Фрэнсис Тиафо (США)

Карен Хачанов (нейтральный статус)

Финал соревнования будет сыгран на текущей недели. Примечательно, что никто из них не выигрывал Открытый чемпионат США.

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Аналитики в целом считают фаворитом на победу Ника Кирьос, который на своем пути выбил первую ракетку мира Даниила Медведева. Так, на триумф австралийца принимают ставки - от 2,5 до 2,87.

Вторым явным претендентом на успех в турнире является Карлос Алькараес. Букмекеры оценивают успех на победу - от 2 до 3,6.

Если говорить про третьего фаворита, то им является Янник Синнер из Италии. Поставить на успех теннисиста можно с коэффициентом - от 5 до 7,2.

Главными аутсайдерами на победу выступают: Фрэнсис Тиафо (принимают ставки с коэффициентом - от 11 до 20) и Карен Хачанов (аналитики оценивают его шансы на победу в коэффициентах - от 25 до 28).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Открытого чемпионата США.