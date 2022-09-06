Кирьос, Алькарас или Берреттини: кто выиграет US Open-2022 у мужчин
В понедельник, 29 сентября, в Нью-Йорке (США) стартовал четвертый турнир Большего шлема в календарном году - Открытый чемпионат США.
На сегодняшний день стали известны четвертьфиналисты соревнования в мужской сетки, один из которых выиграет желанный трофей. На стадии пятого раунда турнира выступят:
- Ник Кирьос (Австралия)
- Карлос Алькарас (Испания)
- Янник Синнер (Италия)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Маттео Берреттини (Италия)
- Андрей Рублев (нейтральный статус)
- Фрэнсис Тиафо (США)
- Карен Хачанов (нейтральный статус)
Финал соревнования будет сыгран на текущей недели. Примечательно, что никто из них не выигрывал Открытый чемпионат США.
Кто станет чемпионом US Open-2022: прогноз
Аналитики в целом считают фаворитом на победу Ника Кирьос, который на своем пути выбил первую ракетку мира Даниила Медведева. Так, на триумф австралийца принимают ставки - от 2,5 до 2,87.
Вторым явным претендентом на успех в турнире является Карлос Алькараес. Букмекеры оценивают успех на победу - от 2 до 3,6.
Если говорить про третьего фаворита, то им является Янник Синнер из Италии. Поставить на успех теннисиста можно с коэффициентом - от 5 до 7,2.
Главными аутсайдерами на победу выступают: Фрэнсис Тиафо (принимают ставки с коэффициентом - от 11 до 20) и Карен Хачанов (аналитики оценивают его шансы на победу в коэффициентах - от 25 до 28).
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Открытого чемпионата США.