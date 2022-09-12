На US Open собрали 2 миллиона долларов для помощи Украине

Средства будут переданы в фонд, который помогает пострадавшим от войны украинцам и беженцам.

На US Open собрали помощь для Украины / Getty Images

Организаторы US Open-2022 в течение трех недель соревнований собрали 2 миллиона долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим от развязанной россиянами полномасштабной войны в Украине.

Сбор средств начался еще во время Недели болельщиков перед основным турниром. Только на благотворительном матче Tennis Plays for Peace было собрано 1,2 миллиона долларов, сообщает официальный сайт US Open.

В мероприятии приняли участие Рафаэль Надаль, Ига Швентек, Коко Гауф и другие представители мирового тенниса, а также украинские спортсмены Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Ольга Савчук и Сергей Стаховский.

Все средства, собранные за время турнира, будут переданы благотворительному фонду Ukraine Crisis Relief Fund, который помогает пострадавшим от войны украинцам и беженцам.

Напомним, что победительницей женской сетки US Open-2022 стала Ига Швентек, а триумфатором мужского турнира - Карлос Алькарас.