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Бывшая четвертая ракетка мира стала мамой

Йоханна Конта родила девочку.
Сегодня, 12:47
Йоханна Конта / twitter.com/JohannaKonta
Йоханна Конта / twitter.com/JohannaKonta
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Бывшая британская теннисистка Йохана Конта сообщила, что стала мамой – 12 сентября она родила девочку, которую назвали Эммелин.

31-летняя спортсменка сообщила о завершении игровой карьеры в конце прошлого года, после чего вышла замуж за своего парня Джексона Уэйда.

За свою карьеру Конта выиграла более 10 млн долларов призовых, хотя ни разу не выходила даже в финал турниров Большого шлема (были полуфиналы Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдона, а также четвертьфинал US Open).

Напомним, что в положении находится украинская теннисистка Элина Свитолина.

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