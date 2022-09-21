Кубок Дэвиса: Украина узнала соперника в плей-офф
Сборная Украины по теннису сыграет против соперника по Азии.
Теннисная сборная Украины в не самом сильном своем составе проиграла матч сборной Венгрии за выход к квалификации финала Кубка Дэвиса (1:3) и теперь вынуждена сыграть поединок плей-офф за право остаться в Первой мировой группе.
Жеребьевка определила в соперниках украинской команде сборную Ливана.
Наши ребята были сеяны под девятым номером. Поединок должен пройти на домашней для украинцев площадке. Ливан в рамках Второй мировой группы переиграл Монако, что и дало им право сыграть в плей-офф Первой группы.
Результаты жеребьевки плей-офф Первой группы:
- Япония (1) – Польша
- Греция – Эквадор (2)
- Китай – Бразилия (3)
- Дания – Индия (4)
- Таиланд – Румыния (5)
- Латвия – Израиль (6)
- Перу (7) – Ирландия
- Мексика (8) – Тайвань
- Украина (9) – Ливан
- Турция (10) – Словения
- Литва – Пакистан (11)
- Новая Зеландия (12) – Болгария
Отметим, что в четвертьфиналах Финальной части Кубка Дэвиса встретятся Италия и США, Германия и Канада, Испания и Хорватия, а Нидерланды будут противостоять Австралии.