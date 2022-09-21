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Кубок Дэвиса: Украина узнала соперника в плей-офф

Сборная Украины по теннису сыграет против соперника по Азии.
Сегодня, 12:33
ФТУ
ФТУ
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Теннисная сборная Украины в не самом сильном своем составе проиграла матч сборной Венгрии за выход к квалификации финала Кубка Дэвиса (1:3) и теперь вынуждена сыграть поединок плей-офф за право остаться в Первой мировой группе.

Жеребьевка определила в соперниках украинской команде сборную Ливана.

Наши ребята были сеяны под девятым номером. Поединок должен пройти на домашней для украинцев площадке. Ливан в рамках Второй мировой группы переиграл Монако, что и дало им право сыграть в плей-офф Первой группы.

Результаты жеребьевки плей-офф Первой группы:

  • Япония (1) – Польша
  • Греция – Эквадор (2)
  • Китай – Бразилия (3)
  • Дания – Индия (4)
  • Таиланд – Румыния (5)
  • Латвия – Израиль (6)
  • Перу (7) – Ирландия
  • Мексика (8) – Тайвань
  • Украина (9) – Ливан
  • Турция (10) – Словения
  • Литва – Пакистан (11)
  • Новая Зеландия (12) – Болгария

Отметим, что в четвертьфиналах Финальной части Кубка Дэвиса встретятся Италия и США, Германия и Канада, Испания и Хорватия, а Нидерланды будут противостоять Австралии.

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