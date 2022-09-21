Кубок Дэвиса: Украина узнала соперника в плей-офф

Сборная Украины по теннису сыграет против соперника по Азии.

Теннисная сборная Украины в не самом сильном своем составе проиграла матч сборной Венгрии за выход к квалификации финала Кубка Дэвиса (1:3) и теперь вынуждена сыграть поединок плей-офф за право остаться в Первой мировой группе.

Жеребьевка определила в соперниках украинской команде сборную Ливана.

Наши ребята были сеяны под девятым номером. Поединок должен пройти на домашней для украинцев площадке. Ливан в рамках Второй мировой группы переиграл Монако, что и дало им право сыграть в плей-офф Первой группы.

Результаты жеребьевки плей-офф Первой группы:

Япония (1) – Польша

Греция – Эквадор (2)

Китай – Бразилия (3)

Дания – Индия (4)

Таиланд – Румыния (5)

Латвия – Израиль (6)

Перу (7) – Ирландия

Мексика (8) – Тайвань

Украина (9) – Ливан

Турция (10) – Словения

Литва – Пакистан (11)

Новая Зеландия (12) – Болгария

Отметим, что в четвертьфиналах Финальной части Кубка Дэвиса встретятся Италия и США, Германия и Канада, Испания и Хорватия, а Нидерланды будут противостоять Австралии.