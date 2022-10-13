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Открытый чемпионат Трансильвании. Калинина с легкостью прошла следующий раунд

Украинская теннисистка победила соперницу из Бельгии
Сегодня, 17:00
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images
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В румынском городе Клуж-Напока проходит турнир серии WTA250 – открытый чемпионат Трансильвании с призовым фондом в 251'750 долларов.

Участие в нем также принимает украинка Ангелина Калинина, которая в 1/8 финала встретилась с бельгийкой Исалин Бонавентюр (126-я ракетка мира).

Поединок длился 1 час и 17 минут. Украинка выиграла первый сет со счетом 6:3, дважды побеждая в геймах на подаче соперницы. Второй сет показался еще легче, здесь Калинина снова выиграла две подачи оппонентки, но проиграла всего два гейма.

1/8 финала
Бонавентюр (Бельгия) – Калинина (Украина, 2) – 3:6, 2:6

Отметим, что в первом раунде турнира Калинина обыграла известную Эжени Бушар, которая не вышла на корт после проигранного первого сета. Следующей оппоненткой Калининой станет победительница матча Синь Ю Ван (Китай) - Анна Блинкова.

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