Крутых сенсационно выиграл турнир в Испании

Украинский теннисист имеет все шансы дебютировать в ТОП-200 мирового рейтинга.

В воскресенье, 27 ноября, состоялся финал Челленджера в Валенсии (Испания), в котором принимал участие украинский теннисист Алексей Крутых.

Наш спортсмен сумел сенсационно выиграть трофей, обыграв в финале представителя Франции Люка ван Аша.

Финал, Испания

Алексей Крутых (Украина) - Люка ван Аш (Франция) 6:2, 6:0

Матч продолжался ровно один час. За это время украинский теннисист сумел сделать три подачи на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейкпоинтов из восьми.

Стоит отметить, что победа на турнире в Испании позволит Крутых дебютировать в ТОП-200 мирового рейтинга.