Сачко и Крутых выиграли челленджер в Ольбии

Украинские теннисисты Виталий Сачко (ATP №109) и Алексей Крутых (ATP №556) стали победителями Olbia Challenger в парном разряде.

На пути к финалу украинский дуэт добыл три уверенных победы, обыграв в двух сетах британские, испанский и испано-польский дуэты.

В финале Сачко и Крутых сошлись с Иньиго Сервантесом (Испания) и Давидом Пихлером (Австрия).

Финальный матч длился 1 час и 21 минуту. В первом сете украинцы уступили в плотной борьбе 4:6, однако провели работу над ошибками и уверенно забрали второй сет 6:1.

Третий сет вышел очень долгим и очень напряженным, дело дошло до супер тай-брейка, который оказался победным для украинцев - 10:5.

Olbia Challenger – ATP Challenger 125

Алексей Крутых/Виталий Сачко (Украина) – Иньиго Сервантес/Давид Пихлер (Испания/Австрия) 4:6, 6:1, 10-5

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