iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Крутых потерпел поражение в дебютном матче в основной сетке турнира ATP

Украинский теннисист в трех сетах уступил британскому сопернику на старте соревнований в Дохе.
Сегодня, 22:16
Алексей Крутых / btu.org.ua
Алексей Крутых / btu.org.ua

Первая ракетка Украины Алексей Крутых не смог преодолеть первый круг турнира ATP 250 в Дохе (Катар).

Украинский теннисист в стартовом матче, который стал для него дебютным в основной сетке соревнований на уровне ATP, потерпел поражение от представителя Великобритании Лиама Броди - 0:6, 6:4, 6:7(2).

Читай также: Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд

Крутых всухую проиграл первый сет, но затем взял второй. В решающей партии украинец вел 3:1, затем отдал четыре гейма подряд, однако после сумел сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, где все же уступил.

Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. За это время Крутых выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок.

ATP 250. Доха (Катар)
Одиночный разряд
Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) - Лиам Броди (Великобритания, Q) 0:6, 6:4, 6:7(2)

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае, где встретится в Даяной Ястремской.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ATP алексей крутых

Статьи по теме

Зверев не будет наказан за обвинения в домашнем насилии Зверев не будет наказан за обвинения в домашнем насилии
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
Крутых одержал победу в дебютном матче на турнирах Большого шлема Крутых одержал победу в дебютном матче на турнирах Большого шлема
Украинцы узнали соперников в квалификации Australian Open-2023 Украинцы узнали соперников в квалификации Australian Open-2023
Помочь журналистам

Видео

Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:58
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Европа22:32
Клопп и Анчелотти обменялись комплиментами накануне матча
Теннис22:16
Крутых потерпел поражение в дебютном матче в основной сетке турнира ATP
НБА22:04
Уэстбрук останется в Лос-Анджелесе - подпишет контракт с Клипперс
Олимпийские игры22:04
Более 30 стран потребовали от МОК объяснений по поводу статуса спортсменов из стран-террористов
Европа21:33
Ассист Беседина помог Омонии одержать волевую победу
Украина21:29
Днепр-1 усилился двумя игроками Металлиста
Украина21:15
Гость фан-шопа Вереса и новый скаут Полесья: как украинские клубы Байдена "встречали"
Формула 120:44
На Гран-при Австралии хотят сделать четыре зоны DRS
Европа20:04
Адейеми пропустит ответную игру против Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK