Крутых потерпел поражение в дебютном матче в основной сетке турнира ATP
Первая ракетка Украины Алексей Крутых не смог преодолеть первый круг турнира ATP 250 в Дохе (Катар).
Украинский теннисист в стартовом матче, который стал для него дебютным в основной сетке соревнований на уровне ATP, потерпел поражение от представителя Великобритании Лиама Броди - 0:6, 6:4, 6:7(2).
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Крутых всухую проиграл первый сет, но затем взял второй. В решающей партии украинец вел 3:1, затем отдал четыре гейма подряд, однако после сумел сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, где все же уступил.
Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. За это время Крутых выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок.
ATP 250. Доха (Катар)
Одиночный разряд
Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) - Лиам Броди (Великобритания, Q) 0:6, 6:4, 6:7(2)
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае, где встретится в Даяной Ястремской.