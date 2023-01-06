Экс-первая ракетка мира все же пропустит Australian Open-2023

Неужели мы больше не увидим Наоми Осаку не корте?

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака до сих пор не приступила к подготовке и, скорее всего, пропустит первый крупный турнир в этом году Australian Open, пишет The Guardian.

Лишь неделю назад 25-летняя спортсменка путешествовала по Европе вместе со своим парнем и только недавно вернулась в Лос-Анджелес. Но на тренировочной базе ее не видели, только в студии пилатеса.

Разъяренные фанаты уже атаковали Наоми в социальных сетях, многие считают, что она вообще не собирается больше играть в теннис, а кое-кто обвиняет ее парня рэпера Cordae, что он не дает ей играть.

Напомним, что Осака не провела ни одной игры с сентября и не заявлялась на Australian Open, в список ее участников внесли автоматически.

Зато на турнир вернулся Новак Джокович, сербу наконец разрешили снова посещать страну.