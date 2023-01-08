iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сборная США - победитель первого смешанного турнира United Cup

Американцы выиграли первый в истории турнир под эгидой ATP и WTA.
Сегодня, 20:05
Сборная США / Getty Images
Сборная США / Getty Images

В воскресенье, 8 января, состоялись финальные матчи первого в истории United Cup - турнир, проводимый под эгидой ATP и WTA.

В финале встретились сборные США и Италии. Противостояние началось с поединка Джессики Пегулы и Мартины Тревисан, который завершился уверенной победой американки 2:0 (6:4, 6:2).

Затем на корт вышли Фрэнсис Тиафу и Лоренцо Музетти. После проигранного первого сета 2:6 итальянский теннисист из-за повреждения отказался продолжать встречу.

Самым упорным матчем стал поединок Тэйлора Фритца и Маттео Берреттини. Спортсмены не уступали друг другу, доведя оба сета до тай-брейк. И в обоих из них сильнейшим оказался Фритц (7:6(4), 7:6(6)).

В последней игре, от которой решалось, продолжится финал или нет, сошлись Мэдисон Кис и Лучия Брондзетти. Американка достаточно легко справилась со своей оппоненткой в двух сетах (6:3, 6:2), принеся своей сборной победу в новом соревновании.

United Cup, финал

США - Италия 4:0

Джессика Пегула - Мартина Тревисан - 2:0 (6:4, 6:2)
Фрэнсис Тиафу - Лоренцо Музетти - 1:0 отказ (6:2)
Тэйлор Фритц - Маттео Берреттини - 2:0 (7:6(4), 7:6(6))
Мэдисон Кис - Лучия Брондзетти - 2:0 (6:3, 6:2)

Напомним, что вскоре начнется первый турнир серии Большого шлема 2023 года - Australian Open, в основной сетке которого выступят сразу четыре украинские теннисистки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия США

Статьи по теме

Легендарный итальянский форвард покинул должность в сборной Италии, чтобы побороть рак Легендарный итальянский форвард покинул должность в сборной Италии, чтобы побороть рак
Игрок Боруссии Д получил мало игрового времени на ЧМ-2022 из-за своей лени Игрок Боруссии Д получил мало игрового времени на ЧМ-2022 из-за своей лени
США освободили баскетболистку из российской тюрьмы в обмен на торговца оружием США освободили баскетболистку из российской тюрьмы в обмен на торговца оружием
Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча ЧМ-2022 Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Формула 121:17
Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся
Европа21:01
Наполи в большинстве обыграл Сампдорию
Европа20:59
Клубный канал Барселоны не покажет матч против Атлетико из-за забастовки сотрудников
Европа20:35
Манчестер Сити без сопротивления разгромил Челси в 1/32 финала кубка Англии
Европа20:20
Вингер Челси был высмеян своими одноклубниками после попытки пройти тест на рефлексы
Теннис20:05
Сборная США - победитель первого смешанного турнира United Cup
Европа19:50
Клопп прокомментировал проблемы Ливерпуля в обороне
Формула 119:39
Феррари нашла новых спонсоров после расставания с Velas и Qualcomm
Украина19:21
УПЛ: календарь и результаты матчей
Игровые19:09
Клуб НФЛ сделал красивый жест в отношении игрока, перенесшего остановку сердца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK