Сборная США - победитель первого смешанного турнира United Cup

Американцы выиграли первый в истории турнир под эгидой ATP и WTA.

В воскресенье, 8 января, состоялись финальные матчи первого в истории United Cup - турнир, проводимый под эгидой ATP и WTA.

В финале встретились сборные США и Италии. Противостояние началось с поединка Джессики Пегулы и Мартины Тревисан, который завершился уверенной победой американки 2:0 (6:4, 6:2).

Затем на корт вышли Фрэнсис Тиафу и Лоренцо Музетти. После проигранного первого сета 2:6 итальянский теннисист из-за повреждения отказался продолжать встречу.

Самым упорным матчем стал поединок Тэйлора Фритца и Маттео Берреттини. Спортсмены не уступали друг другу, доведя оба сета до тай-брейк. И в обоих из них сильнейшим оказался Фритц (7:6(4), 7:6(6)).

В последней игре, от которой решалось, продолжится финал или нет, сошлись Мэдисон Кис и Лучия Брондзетти. Американка достаточно легко справилась со своей оппоненткой в двух сетах (6:3, 6:2), принеся своей сборной победу в новом соревновании.

United Cup, финал

США - Италия 4:0

Джессика Пегула - Мартина Тревисан - 2:0 (6:4, 6:2)

Фрэнсис Тиафу - Лоренцо Музетти - 1:0 отказ (6:2)

Тэйлор Фритц - Маттео Берреттини - 2:0 (7:6(4), 7:6(6))

Мэдисон Кис - Лучия Брондзетти - 2:0 (6:3, 6:2)

Напомним, что вскоре начнется первый турнир серии Большого шлема 2023 года - Australian Open, в основной сетке которого выступят сразу четыре украинские теннисистки.