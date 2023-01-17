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На Australian Open официально запретили российские и белорусские флаги

Организаторы приняли важное решение.
Сегодня, 09:24
Australian Open / Getty Images
Australian Open / Getty Images

В понедельник, 16 января, стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Уже в первый соревновательный день произошло несколько скандальных ситуаций с участием российского представительства. Болельщики из страны-агрессора пришли на поединок российской теннисистки и украинки Екатерины Байндль в экипировки с изображением президента рф, а также вывесили флаг данной страны.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил данный инцидент и призвал организаторов принять меры.

Организаторы турнира после критики и общественного резонанса официально запретили российские и белорусские флаги.

"Флаги россии и беларуси запрещены на территории Открытого чемпионата Австралии. Наша начальная политика заключалась в том, что болельщики могут приносить их с собой, но не могут использовать их для создания каких-либо препятствий.

Вчера у нас произошел инцидент, когда флаг был вывешен на трибуне. Запрет вступает в силу немедленно. Мы будем продолжать совместную работу с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для удовольствия теннисом", - приводит заявление организаторов Yahoo!.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей женской сетки турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open

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