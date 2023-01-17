Костюк: Я вообще ни с кем из российских и белорусских игроков не разговариваю

Украинка высказалась о допуске представителей страны-агрессора и ее пособника к Australian Open.

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как относится к российским и белорусским теннисистам, а также тому, что им позволили выступать на Australian Open.

"Я не изменила мнения в отношении войны и всего, что происходит в туре. Потому что люди, которые просто говорят, что не хотят войны - это звучит так, будто мы, Украина, хотим войны. Очевидно, что мы тоже не хотим войны.

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Я считаю, что тот, кто высказывается ясно о российской агрессии, имеет полное право быть в туре, но тот, кто этого не делает… Я не думаю, что это просто гуманно.

Я вообще ни с кем из российских и белорусских игроков не разговариваю. Я практически не говорю им "привет", - приводит слова Костюк CNN.

Напомним, ране на Australian Open официально запретили российские и белорусские флаги после инцидента на матче украинки Екатерины Байндль.