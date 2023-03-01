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Костюк вышла во второй круг турнира в Остине, Ястремская проиграла

Украинки с противоположными результатами стартовали в основной сетке соревнований в США.
Сегодня, 10:29
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк сумела пробиться во второй раунд турнира WTA 250 в американском Остине.

В стартовом поединке основной сетки соревнований украинка в двух сетах одержала победу над Далмой Галфи из Венгрии - 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты. За это время украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки.

Во втором круге Костюк сыграет против американки Мэдисон Бренгл.

WTA 250. Остин (США)
Одиночный разряд
Первый круг

Марта Костюк (Украина, 8) - Далма Галфи (Венгрия) 7:5, 6:1

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В свою очередь Даяна Ястремская не смогла преодолеть первый круг турнира в Остине.

Украинская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Германии Анны-Лены Фридсам - 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время украинка выполнила четыре подачи навылет и допустила семь двойных ошибок.

WTA 250. Остин (США)
Одиночный разряд
Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Анна-Лена Фридсам (Германия) 4:6, 4:6

Ранее сообщалось, что Костюк и Ястремская проиграли в первом раунде парного разряда турнира в Остине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская Марта Костюк

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