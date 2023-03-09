Ястремская прошла во второй раунд турнира в Индиан-Веллсе

В Индиан-Веллсе начался турнир серии WTA1000.

В первом раунде украинка Даяна Ястремская в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар - 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время спортсменка из Украины сделала 0 подач навылет, три двойные ошибки и реализовала пять из пяти брек-поинтов.

Во втором круге Ястремская сыграет с чешской теннисисткой Барборой Кречиковой.

Напомним, ранее другая украинская теннисистка Марта Костюк добыла первый одиночный трофей в карьере, обыграв россиянку.