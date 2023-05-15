Швентек: Я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит

В воскресенье, 14 мая, в Риме в рамках 1/16 финала турнира WTA третья ракетка Украины Леся Цуренко уступила первой ракетке мира Иге Швентек.

После матча польская теннисистка поделилась подробностями разговора с украинкой.

"Она поблагодарила меня за поддержку Украины, но она сделала это же и перед турниром в Майами. Это очень мило и я благодарна ей", - цитирует Швентек BTU.

"Что ж, я думаю, что меня не за что благодарить, потому что вполне очевидно, что мы должны поддерживать Украину. Да, я буду делать это, пока война не закончится. Но я знаю, что они находятся в тяжелой ситуации, поэтому у меня много сострадания ко всем украинским игрокам".

Стоит отметить, что Ига Швентек выразила свою поддержку Украине с самого начала полномасштабного вторжения россии. Она всегда выступает с прикрепленной желто-синей лентой к кепке и высказывается на тему войны.