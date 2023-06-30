Украинки на Уимблдоне: Свитолина сыграет с Уильямс, Калинина и остальные тоже узнали соперниц
Состоялась жеребьевка первого круга турнира Большого шлема.
Уже со следующей недели начнутся соревнования в основной сетке Уимблдона и в Лондоне состоялась жеребьевка первого раунда.
Участие в одиночном турнире примут сразу пять представительниц Украины.
- Ангелина Калинина (№26 мирового рейтинга) сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро (№167);
- Марта Костюк (№35) встретится с представительницей Греции Марии Саккари (№8).
- Леся Цуренко (№56) проведет матч против теннисистки из США Клер Лю (№95).
- Элина Свитолина (75) должна сыграть против легендарной американки Винус Уильямс (№554).
- Екатерина Байндль (№86) сыграет против канадки Лейлы Фернандес (№96).
Отметим, что только у Костюк отрицательный баланс побед и поражений против соперницы – Саккари дважды в двух матчах побеждала Марту. Свитолина выиграла три из четырех встреч против Винус Уильямс, а Цуренко выиграла единственную встречу с Лю. Калинина и Байндль впервые сыграют против этих оппоненток.