Украинки на Уимблдоне: Свитолина сыграет с Уильямс, Калинина и остальные тоже узнали соперниц

Уже со следующей недели начнутся соревнования в основной сетке Уимблдона и в Лондоне состоялась жеребьевка первого раунда.

Участие в одиночном турнире примут сразу пять представительниц Украины.

Ангелина Калинина (№26 мирового рейтинга) сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро (№167);

(№26 мирового рейтинга) сыграет против испанки Джессики Боусас Манейро (№167); Марта Костюк (№35) встретится с представительницей Греции Марии Саккари (№8).

(№35) встретится с представительницей Греции Марии Саккари (№8). Леся Цуренко (№56) проведет матч против теннисистки из США Клер Лю (№95).

(№56) проведет матч против теннисистки из США Клер Лю (№95). Элина Свитолина (75) должна сыграть против легендарной американки Винус Уильямс (№554).

(75) должна сыграть против легендарной американки Винус Уильямс (№554). Екатерина Байндль (№86) сыграет против канадки Лейлы Фернандес (№96).

Отметим, что только у Костюк отрицательный баланс побед и поражений против соперницы – Саккари дважды в двух матчах побеждала Марту. Свитолина выиграла три из четырех встреч против Винус Уильямс, а Цуренко выиграла единственную встречу с Лю. Калинина и Байндль впервые сыграют против этих оппоненток.